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Siviller Ukrayna'dan tahliye edilmeye devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2022 17:45
Ukrayna'da yaşayan Türklerin savaş bölgelerinden tahliyeleri sürüyor. Yalnızca Türk vatandaşları değil, onların Ukrayna’da bulunan eşleri ve çocukları da otobüslerle ülkeden ayrılıyor. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameramanı Taha Hazar, Vinnitsya'daki son durumu aktardı.
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