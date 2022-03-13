Siviller Ukrayna'dan tahliye edilmeye devam ediyor

Ukrayna'da yaşayan Türklerin savaş bölgelerinden tahliyeleri sürüyor. Yalnızca Türk vatandaşları değil, onların Ukrayna’da bulunan eşleri ve çocukları da otobüslerle ülkeden ayrılıyor. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameramanı Taha Hazar, Vinnitsya'daki son durumu aktardı.