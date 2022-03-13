13 Mart 2022, Pazar
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Siviller Ukrayna'dan tahliye edilmeye devam ediyor
Ukrayna'da yaşayan Türklerin savaş bölgelerinden tahliyeleri sürüyor. Yalnızca Türk vatandaşları değil, onların Ukrayna’da bulunan eşleri ve çocukları da otobüslerle ülkeden ayrılıyor. A Haber muhabiri Murat Sekban ve kameramanı Taha Hazar, Vinnitsya'daki son durumu aktardı.