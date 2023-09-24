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Sırplar Kosova'da polise saldırdı

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Giriş: 24.09.2023 16:43
Kosova'da tansiyon yeniden yükseldi. bir grup Sırpın Kosova sınırını geçerek düzenlediği saldırıda 1 Kosova polisi hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, bölgedeki son durumu aktardı.
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