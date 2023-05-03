03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Sırbistan'da okulda silahlı saldırı: 9 ölü! 14 yaşındaki öğrenci güvenlik görevlisi ve arkadaşlarını vurdu
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir ilkokulda 14 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtı. Saldırıda biri okulun güvenlik görevlisi, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen öğrenci gözaltına alındı.