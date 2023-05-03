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Sırbistan'da okulda silahlı saldırı: 9 ölü! 14 yaşındaki öğrenci güvenlik görevlisi ve arkadaşlarını vurdu

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 13:21
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir ilkokulda 14 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtı. Saldırıda biri okulun güvenlik görevlisi, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen öğrenci gözaltına alındı.
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