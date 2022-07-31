31 Temmuz 2022, Pazar
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Sırbistan-Kosova sınırında alarm! Sirenler susmuyor
Kosova ile Sırbistan arasında yıllardır devam eden gerilim yeniden tırmandı. Yerel kaynaklar, Sırbistan'ın Kosova'ya girdiğini iddia etti. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise, Sırp ordusunun Kosova topraklarına girmediğini açıkladı. Kosova ordusuna ait hafif zırhlı araçların ise Sırbistan sınırına ilerlediği ifade edildi. Kosova Polisi, iki ülke sınırındaki Bërnjak ve Jarinje noktalarının yolcuların geçişine kapatıldığını duyurdu. Bölgede siren sesleri duyuldu.