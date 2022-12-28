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Sırbistan – Kosova gerilimi tırmanıyor! Savaşın eşiğindeler mi?

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 14:25
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilim artıyor. Gerilim, şimdiki haline nasıl ulaştı? Detayları A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.
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Sırbistan – Kosova gerilimi tırmanıyor
Sırbistan – Kosova gerilimi tırmanıyor
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