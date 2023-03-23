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Sıra dışı görüntü! Şiddetli yağışlarla çöl denize döndü

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Giriş: 23.03.2023 10:12
Arap Yarımadası'nın güneyindeki Umman, iki gündür şiddetli yağışların etkisi altındaydı. Yağışlar o kadar çoktu ki, ülkenin Thumrait Çölü adeta denize döndü.
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