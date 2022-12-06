06 Aralık 2022, Salı
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Sır gibi saklamış! Meğer gerçek ölüm nedeni...
70 senelik tahtın ardından 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili bilinmeyen gerçekler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle son zamanlarında sağlığına dair birçok spekülasyona maruz kalan Kraliçe Elizabeth'in sırlarını, eşi Prens Philip'in arkadaşı yeni kitabında satır satır anlattı. Meğer gerçek ölüm sebebi...