Sinvar'ın şehdaeti sonrası A Haber'de çarpıcı yorum: Yahya Sinvar'ın ölümü, binlerce Yahya Sinvar'ın doğumuna neden olur!

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadeti Batı Şeria'da camilerden ilan edildi. Anonslarda "En büyük savaşçı komutan Yahya Sinvar şehit edildi" ifadeleri yer aldı. Olaya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdülkadir Selvi, “Şunu unutuyorlar Yahya Sinvar'ın ölümü, binlerce Yahya Sinvar'ın doğumuna neden olur. Halkının başında çatışarak şehit olmuş bir lider.” ifalerini kullandı.

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