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Sinvar'ın şehdaeti sonrası A Haber'de çarpıcı yorum: Yahya Sinvar'ın ölümü, binlerce Yahya Sinvar'ın doğumuna neden olur!

Sinvar'ın şehdaeti sonrası A Haber'de çarpıcı yorum: Yahya Sinvar'ın ölümü, binlerce Yahya Sinvar'ın doğumuna neden olur!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 01:40
Güncelleme:18.10.2024 01:40
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadeti Batı Şeria'da camilerden ilan edildi. Anonslarda "En büyük savaşçı komutan Yahya Sinvar şehit edildi" ifadeleri yer aldı. Olaya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdülkadir Selvi, “Şunu unutuyorlar Yahya Sinvar'ın ölümü, binlerce Yahya Sinvar'ın doğumuna neden olur. Halkının başında çatışarak şehit olmuş bir lider.” ifalerini kullandı.
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