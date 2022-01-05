Sinovac aşısı Omicron varyantından koruyor mu? DSÖ'den net yanıt

Kasım ayı içerisinde Güney Afrika'da tespit edildiği duyurulan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron kısa sürede birçok ülkeyi etkisi altına aldı. ABD günlük vaka sayından milyon rakamıyla dünya genelinde rekor kırarken, ülkemizde ise günlük yeni vaka sayıları 50 bini geçti. Türkiye'de Turkovac ve BioNTech aşılarıyla birlikte kullanılan Çin aşısı olarak bilinen Sinovac ile ilgili merak edilen soruya DSÖ'den yanıt geldi. Sinovac Omicron varyantından koruyor mu? Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi merak edilen bu soruya en net yanıtı verdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...