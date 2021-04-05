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0){for(t=0;t
05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Sınırlarıyla kafa karıştıran kasaba: Baarle Giriş: 05.04.2021 11:09 Güncelleme:05.04.2021 14:53 Belçika ve Hollanda arasındaki ülke sınırı yıllardır kafaları karıştırıyor. Bir yap-bozu andıran sınır çizgileriyle birbirinden ayrılan iki ülkede nerenin kime ait olduğu yerdeki işaretler sayesinde anlaşılıyor. Ancak bölgedeki karmaşık yapı salgın döneminde daha da zor bir hal aldı. İşte Hollanda ve Belçika sınırındaki o iki kasabanın ilginç hikayesi DİĞER