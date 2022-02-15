15 Şubat 2022, Salı
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Sınırda tansiyon düşüyor mu? Diplomasi trafiği krizi çözecek mi?
Rusya ile Ukrayna arasında gerilim taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ediyor. Savaşın her an başlayabileceği iddiaları sürerken NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın bazı birliklerinin geri döndüğü açıklaması üzerine, Ukrayna sınırlarında güçlerin azaldığına dair işaret görmediklerini söyledi. Sınırın sıfır noktasındaki son durumu ve Ukrayna konusundaki son diplomatik gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.