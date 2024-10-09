Sınırda Hizbullah- İsrail çatışması!

İsrail ordusu, savaşın 1'inci yılında da Gazze’nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine yönelik saldırılarını sürdürdü. En az 50 Filistinli katledildi. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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