09 Aralık 2023, Cumartesi
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Simpsonlar’ın yılbaşı sahnesi korkuttu! 2024 yılında beklenen güneş fırtınası dünyayı karanlığa gömecek
Yüz yılda bir meydana gelen doğa olayları arasında olan güneş fırtınasının 2024 yılında dünyayı karanlığa gömmesi bekleniyor. Günümüzde ve yakın geçmişti meydana gelen felaketlerin önceden sahnelendiği Simpsonlar animasyon dizisinde 'güneş fırtınası' da işlendi. Yılbaşı temalı bölümünde 2024'te olası elektrik kesintilerini konu alan dizi, görenlere yine korku etkisi yaşattı. İşte Simpsonlar'ın yılbaşı sahnesi…