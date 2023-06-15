Silvio Berlusconi son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Hakan Fidan ve AK Partili Ömer Çelik törene katıldı

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya'nın Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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