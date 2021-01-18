18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Silahlı göstericiler sokağa indi! ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .

Silahlı göstericiler sokağa indi! ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2021 20:49
Güncelleme:18.01.2021 20:49
ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın, başkanlık yemini edip göreve başlama töreni yaklaştıkça, ülke çapında güvenlik tedbirlerinin arttırılırken ülkede karışıklıklar da baş göstermeye başladı. Silahlarını alarak sokağa inen göstericiler Virginia'da toplanmaya başladı.Akşam saatlerinde de Kongre binası güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. İşte detaylar... .
ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .
ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .
ABD'de Kongresine dış güvenlik tehdidi!
ABD'de Kongresine dış güvenlik tehdidi!
ABD'de panik!
ABD'de panik!
Zor günler bekliyor
"Zor günler bekliyor"
Türklerin Armin'i lakaplı Laschet kimdir?
"Türklerin Armin'i" lakaplı Laschet kimdir?
İtalya'dan Pfizer'a aşı davası
İtalya'dan Pfizer'a aşı davası
Sivrisinekler kansere çare olabilir mi?
Sivrisinekler kansere çare olabilir mi?
Dünyanın en nadir türlerinden
Dünyanın en nadir türlerinden
Askerler kongrede yatıp kalkıyor
Askerler kongrede yatıp kalkıyor
Donald Trump yeni parti kuruyor!
Donald Trump yeni parti kuruyor!
Dünyanın en pahalı sanat eseri
Dünyanın en pahalı sanat eseri
Dev pitonu görünce şoke oldu!
Dev pitonu görünce şoke oldu!
Daha Fazla Video Göster