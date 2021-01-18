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Silahlı göstericiler sokağa indi! ABD'deki yemin töreni eylemciler toplanmaya başladı .
ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın, başkanlık yemini edip göreve başlama töreni yaklaştıkça, ülke çapında güvenlik tedbirlerinin arttırılırken ülkede karışıklıklar da baş göstermeye başladı. Silahlarını alarak sokağa inen göstericiler Virginia'da toplanmaya başladı.Akşam saatlerinde de Kongre binası güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. İşte detaylar... .