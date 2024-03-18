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Şifa Hastanesi’ne İHA ve tanklı saldırı! Hastanede yangın çıktı, siviller mahsur kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 18:58
İsrail ordusu binlerce Gazzeli’nin sığındığı Şifa Hastanesi'ne bir kez daha baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
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