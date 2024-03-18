Şifa Hastanesi’ne İHA ve tanklı saldırı! Hastanede yangın çıktı, siviller mahsur kaldı

İsrail ordusu binlerce Gazzeli’nin sığındığı Şifa Hastanesi'ne bir kez daha baskın düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

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