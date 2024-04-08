Şifa hastanesinden geriye enkaz kaldı! Çekim yaparken 5 cansız bedene rastlandı

Dünya sağlık örgütü, soykırımın altıncı ay dönümünde Gazze’ye giderek incelemelerde bulundu. İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Şifa Hastanesi'ni görüntüledi. Ekipler, çekim yaptıkları esnada hastane içi ve çevresinde en az 5 cansız bedene rastladı. Görüntüleri paylaşan dünya sağlık örgütü direktörü ise, "Gazze’de sağlık sistemi yok olmuş durumda" uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN