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Şifa hastanesinden geriye enkaz kaldı! Çekim yaparken 5 cansız bedene rastlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 19:08
Dünya sağlık örgütü, soykırımın altıncı ay dönümünde Gazze’ye giderek incelemelerde bulundu. İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Şifa Hastanesi'ni görüntüledi. Ekipler, çekim yaptıkları esnada hastane içi ve çevresinde en az 5 cansız bedene rastladı. Görüntüleri paylaşan dünya sağlık örgütü direktörü ise, "Gazze’de sağlık sistemi yok olmuş durumda" uyarısında bulundu.
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