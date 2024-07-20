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Siber kaos geride ne bıraktı?

Siber kaos geride ne bıraktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 14:31
Microsofttan bu açıklama geldi. Sistemler normale döndü mü? Avrupa bu sistem sıkıntısından ne kadar etkilendi? A Haber ekibinden Ömer Aydın detayları aktardı.
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Siber kaos geride ne bıraktı?
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