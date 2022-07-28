28 Temmuz 2022, Perşembe
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Serinlemek için girdiği suda felaketi yaşadı!
Hawaii Adası'nda bulunan Kaimana Plajı'nda keşiş foku yüzen kadına saldırdı. HMAR) ekibi ise, halktan uyarılara uymalarını isterken, karada ve suda foklarla olan mesafelerini korumaları çağrısında bulundu. İşte dehşet anları...