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Serinlemek için girdiği suda felaketi yaşadı!

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Giriş: 28.07.2022 06:42
Hawaii Adası'nda bulunan Kaimana Plajı'nda keşiş foku yüzen kadına saldırdı. HMAR) ekibi ise, halktan uyarılara uymalarını isterken, karada ve suda foklarla olan mesafelerini korumaları çağrısında bulundu. İşte dehşet anları...
Serinlemek için girdiği suda felaketi yaşadı!
Serinlemek için girdiği suda felaketi yaşadı!
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