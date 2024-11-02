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Selin vurduğu İspanya’da uydu fotoğrafları dehşete düşürdü

Selin vurduğu İspanya’da uydu fotoğrafları dehşete düşürdü

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 09:49
İspanya yakın tarihinin en büyük sel felaketini yaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 205'ye yükseldi. Afetin boyutu uydu fotoğraflarına yansıdı.
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