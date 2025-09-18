Sele direnemediler

18 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 09:45
Hindistan'da kuvvetli yağış sele dönüştü. Bir nehrin su seviyesi aniden yükselince görüntüdeki araç ve üzerindekiler kendilerini akıntının ortasında buldu. Endişe dolu bekleyişleri ne yazık ki sele kapılarak sona erdi.
