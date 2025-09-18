Sele direnemediler

Hindistan'da kuvvetli yağış sele dönüştü. Bir nehrin su seviyesi aniden yükselince görüntüdeki araç ve üzerindekiler kendilerini akıntının ortasında buldu. Endişe dolu bekleyişleri ne yazık ki sele kapılarak sona erdi.

