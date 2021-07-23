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Selde yıkılan evin altında kalmıştı! 24 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

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Giriş: 23.07.2021 12:36
Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle çöken bir evin enkazında mahsur kalan bir bebek, 24 saat sonra moloz yığınlarının arasından sağ olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
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24 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
24 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
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