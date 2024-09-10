Selde köprü böyle çöktü

Vietnam günlerdir Yagi Tayfunu ile mücadele ediyor. Şiddetli yağışların neden olduğu selde bir köprü çöktü. 10 aracın ve 2 motosikletin köprüyle birlikte düştüğü kaza anı kameraya yansıdı.

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