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Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan'dan devlet nişanı

Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan'dan devlet nişanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 23:25
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından, ülkenin savunma kapasitesine ve askeri potansiyeline yaptığı katkılardan dolayı Kırgızistan Dank Devlet Nişanı ile onurlandırıldı.
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