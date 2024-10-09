Selçuk Bayraktar’a Kırgızistan’dan devlet nişanı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından, ülkenin savunma kapasitesine ve askeri potansiyeline yaptığı katkılardan dolayı Kırgızistan Dank Devlet Nişanı ile onurlandırıldı.

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