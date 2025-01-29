29 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Selahaddin Caddesi yakınlarında katil İsrail tanklarının hareketliliği görüntülendi
Selahaddin Caddesi yakınlarında katil İsrail tanklarının hareketliliği görüntülendi

Selahaddin Caddesi yakınlarında katil İsrail tanklarının hareketliliği görüntülendi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2025 14:05
Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına, yaya olarak veya at arabaları ve araçlarla dönmeye devam ediyor. Filistinlilerin kuzeydeki topraklarına döndüğü Selahaddin Caddesi yakınlarında İsrail tanklarının hareketliliği görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Selahaddin Caddesi yakınlarında katil İsrail tanklarının hareketliliği görüntülendi
Trump binlerce çalışanı işten çıkarıyor
Trump binlerce çalışanı işten çıkarıyor
Havayolunda süpersonik jetler geri dönüyor!
Havayolunda süpersonik jetler geri dönüyor!
İran’dan Rusya’ya savaş uçağı siparişi!
İran’dan Rusya’ya savaş uçağı siparişi!
Katliam tanklarının hareketliliği görüntülendi
Katliam tanklarının hareketliliği görüntülendi
Fransa ve İtalya’da Herminia Fırtınası
Fransa ve İtalya'da Herminia Fırtınası
Avrupa Birliği’nden Grönland çıkışı!
Avrupa Birliği'nden Grönland çıkışı!
Japonya’da yol çöktü dev çukur oluştu
Japonya’da yol çöktü dev çukur oluştu
Gram altın için o tarihi işaret etti: Bekleyin
Gram altın için o tarihi işaret etti: Bekleyin
Hindistan’da Maha Kumbh Mela Festivali
Hindistan'da Maha Kumbh Mela Festivali
Bir gecede servet kaybettiler!
Bir gecede servet kaybettiler!
İsrail medyası: Trump Suriye’den çekilecek
İsrail medyası: Trump Suriye’den çekilecek
İskoçya’da geleneksel Viking festivali!
İskoçya’da geleneksel Viking festivali!
Daha Fazla Video Göster