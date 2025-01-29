29 Ocak 2025, Çarşamba
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Selahaddin Caddesi yakınlarında katil İsrail tanklarının hareketliliği görüntülendi
Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, güneyden kuzeydeki topraklarına, yaya olarak veya at arabaları ve araçlarla dönmeye devam ediyor. Filistinlilerin kuzeydeki topraklarına döndüğü Selahaddin Caddesi yakınlarında İsrail tanklarının hareketliliği görüntülendi.