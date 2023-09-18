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Sel vuran Libya’da alevler yükseldi! Halk sokaklara indi Derne Belediye Başkanının evini basarak ateşe verdi

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Giriş: 18.09.2023 23:08
Güncelleme:18.09.2023 23:08
Libya’nın Derna kentinde 10 Eylül’de meydana gelen sel felaketi binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yaşanan felaketin ardından protestocular sokaklara indi. Derne kentinden yaşayan yüzlerce kişi yetkililere istifa çağrısı yaparak Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin evini basarak ateşe verdi.
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