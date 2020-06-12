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Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı |Video
Çin'de etkili olan sağanak yağışlar ülkenin pek çok yerinde sele neden oldu. Son olarak 4 katlı bir binanın yıkılışı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Çin'de sağanak yağış hayatı felç etti. Ülkenin pek çok bölgesinde sel felaketi yaşandı.
Son olarak sel sularına kapılan 4 katlı bir bina yıkıldı.
Binanın yıkılış anları cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
Yetkililer, şiddetli yağışların, yaklaşık 500 milyon dolar civarında maddi zarara neden olduğunu açıkladı.
Ülkede sel ve yağışlar nedeniyle 2 Haziran'dan bu yana 228 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.