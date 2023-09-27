27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Sel felaketinin üzerinden 17 gün geçti! Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz A Haber'de son durumu anlattı

Sel felaketinin üzerinden 17 gün geçti! Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz A Haber'de son durumu anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2023 13:18
Libya'nın doğusunda etkili olan ve Derne kentine felaketi getiren selin üzerinden 17 gün geçti. Sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise hala kayıp. Son durumu Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trablus Büyükelçisi A Haber’de
Trablus Büyükelçisi A Haber'de
Düğünde yangın faciası: 113 ölü
Düğünde yangın faciası: 113 ölü
Irak’ta düğünde yangın faciası!
Irak'ta düğünde yangın faciası!
Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu!
Biden büyük bir kazadan son anda kurtuldu!
Yunanistan yine kırmızı alarmda!
Yunanistan yine kırmızı alarmda!
Örnek toplayan kapsül Dünya’ya döndü!
Örnek toplayan kapsül Dünya’ya döndü!
Öne geçti geliyor!
Öne geçti geliyor!
Almanya ile Polonya arasında gerilim!
Almanya ile Polonya arasında gerilim!
Karabağ’da patlama meydana geldi!
Karabağ'da patlama meydana geldi!
Avrupa’da göçmen krizi!
Avrupa'da "göçmen" krizi!
Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi
Balkanlar’da tansiyon bir kez daha yükseldi
Sırplar Kosova’da polise saldırdı
Sırplar Kosova'da polise saldırdı
Daha Fazla Video Göster