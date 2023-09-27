Sel felaketinin üzerinden 17 gün geçti! Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz A Haber'de son durumu anlattı

Libya'nın doğusunda etkili olan ve Derne kentine felaketi getiren selin üzerinden 17 gün geçti. Sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise hala kayıp. Son durumu Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, A Haber canlı yayınında anlattı.

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