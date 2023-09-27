27 Eylül 2023, Çarşamba
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Sel felaketinin üzerinden 17 gün geçti! Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz A Haber'de son durumu anlattı
Libya'nın doğusunda etkili olan ve Derne kentine felaketi getiren selin üzerinden 17 gün geçti. Sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise hala kayıp. Son durumu Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, A Haber canlı yayınında anlattı.