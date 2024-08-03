Şehit Haniye’nin son çağrısı! İngiltere’de halk sokaklara döküldü

Şehit İsmail Haniye’nin İran’da alçak İsrail saldırısında şehit düşmenden önce Gazze ve Filistin için destek istediği dünya halkları bugün sokaklara döküldü. İngiltere’de insanlar Gazze ve Filistin için sloganlar atıyor. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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