Şehit Haniye’nin son çağrısı! Gazze ve Filistinli esirlere destek gösterileri yapılıyor

Şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye, 3 Ağustos'ta dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. O ülkelerden biri olan Bulgaristan'a destek gösteriler yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya’dan aktardı.

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