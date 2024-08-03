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Şehit Haniye’nin son çağrısı! Gazze ve Filistinli esirlere destek gösterileri yapılıyor

Şehit Haniye’nin son çağrısı! Gazze ve Filistinli esirlere destek gösterileri yapılıyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.08.2024 14:06
Şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye, 3 Ağustos'ta dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. O ülkelerden biri olan Bulgaristan'a destek gösteriler yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı Sofya’dan aktardı.
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