02 Ağustos 2024, Cuma
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Şehit Haniye için tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak! Katar'da defnedilecek...

Şehit Haniye için tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak! Katar'da defnedilecek...

İHA
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Giriş: 02.08.2024 11:02
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle bugün tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak. Diğer yandan Haniye, Doha’da kılınacak cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek.
Haniye gıyabi cenaze namazı kılınacak
Haniye gıyabi cenaze namazı kılınacak
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