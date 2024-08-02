Şehit Haniye için tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak! Katar'da defnedilecek...

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle bugün tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak. Diğer yandan Haniye, Doha’da kılınacak cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek.