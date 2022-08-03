03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Şehidin kanı yerde kalmadı: Azerbaycan'dan Ermenistan'a TB2'lerle misilleme

Şehidin kanı yerde kalmadı: Azerbaycan'dan Ermenistan'a TB2'lerle misilleme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2022 17:58
Rus barış güçlerinin geçicici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında, yasa dışı Ermeni grupların silahlı saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın üçlü mutabakatı ihlal ettiği ve misliyle karşılık verildiği duyurulmuştu. Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'larla Ermenistan hedeflerinin vurulduğu anlar paylaşıldı.
Ermenistan’a TB2’lerle misilleme
Ermenistan'a TB2'lerle misilleme
Avrupa’da kriz nasıl çözülecek?
Avrupa’da kriz nasıl çözülecek?
Çin Tayvan’ı işgal eder mi?
Çin Tayvan'ı işgal eder mi?
İran’dan ABD’ye ’Tayvan’ tepkisi
İran'dan ABD'ye 'Tayvan' tepkisi
İsrail’de misilleme endişesi
İsrail’de misilleme endişesi
Eski Şansölye ab’nin aracısı mı?
Eski Şansölye ab'nin aracısı mı?
Aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi...
Aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi...
Hassas bir noktadayız! Her an…
"Hassas bir noktadayız! Her an…"
Enerji savaşlarında kritik sürece girildi!
Enerji savaşlarında kritik sürece girildi!
Tayvan restleşmesi nereye varır?
Tayvan restleşmesi nereye varır?
ABD – Çin savaşı an meselesi mi?
ABD – Çin savaşı an meselesi mi?
ABD uçak gemisi Tayvan’a doğru yola çıktı!
ABD uçak gemisi Tayvan'a doğru yola çıktı!
Daha Fazla Video Göster