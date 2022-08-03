Şehidin kanı yerde kalmadı: Azerbaycan'dan Ermenistan'a TB2'lerle misilleme

Rus barış güçlerinin geçicici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında, yasa dışı Ermeni grupların silahlı saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın üçlü mutabakatı ihlal ettiği ve misliyle karşılık verildiği duyurulmuştu. Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'larla Ermenistan hedeflerinin vurulduğu anlar paylaşıldı.