10 Mart 2022, Perşembe
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Savaştan kaçanların gözü Türkiye’de! A Haber sınır hattında
Son dakika Ukrayna haberi... Türkiye savaşın tarafları Rusya ve Ukrayna'yı Antalya’da aynı masada buluşturdu. Antalya’daki zirve umut yolcuğunu sona erdirecek mi? Savaşın mağdurlarının gözü Türkiye'den gelecek haberde. Peki Polonya Ukrayna sınırında son durum ne? A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları sıcak bölgeden aktardı.