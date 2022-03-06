Savaşta 18 aylık bir bebek öldü!

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya’nın topçu saldırılarında 18 aylık bir bebek de ağır yaralandı. Ailesi onu hastaneye yetiştirebilmek için büyük bir mücadele verdi. Ancak doktorların müdahalesine rağmen bebek kurtarılamadı. Ailenin yaşadığı acı ise bakın objektiflere nasıl yansıdı.