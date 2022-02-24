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Savaşın tanıkları A Haber’de anlatıyor! Türk iş insanı Özden Şan: Markete giderken 7 km uzağımızda patlama oldu

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 15:54
Son dakika haberi... A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'dan gelişmleri anbean ekranlara taşıyor. Savaşın tanıkları yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlatıyor. Odessa'da yaşayan Türk iş insanı Özden Şan, son gelişmeleri aktardı. Şan, "15 dakika önce markete giderken yaklaşık 7 km uzağımızda bir patlama oldu. Marketten alabildiğimiz tek şey bir ekmek ve bir su oldu. Şu an Odessa limanında kilometrelerce TIR kuyruğu var." ifadelerini aktardı.
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