09 Mart 2022, Çarşamba
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Savaşın soğuk yüzü! A Haber ekipleri sınır hattında
Rusya'nın işgali şimdiye kadar 2 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmesine yol açtı. İşgal öncesinde savaş çığırtkanlığı, daha sonra Rusya'ya yönelik yaptırımların bayraktarlığını yapan İngiltere ise bu mülteci akınını seyretmekle yetiniyor. İngiltere şimdiye kadar sadece 300 mülteci kabul etti. Ukrayna'dan sivillerin kaçışı sürüyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları bölgeden aktardı.