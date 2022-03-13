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Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi! Ukrayna'dan kaçamayanların dramı

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Giriş: 13.03.2022 13:35
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 18. gününe girerken sivillerin tahliyeleri için çalışmalar devam ediyor. Savaşta en büyük hasarı gören şehirlerden biri olan Harkov'da kalanlar ise yaşam mücadelesine bombalar altında devam ediyor.
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