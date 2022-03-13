13 Mart 2022, Pazar
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Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi! Ukrayna'dan kaçamayanların dramı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 18. gününe girerken sivillerin tahliyeleri için çalışmalar devam ediyor. Savaşta en büyük hasarı gören şehirlerden biri olan Harkov'da kalanlar ise yaşam mücadelesine bombalar altında devam ediyor.