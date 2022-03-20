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Savaşın gölgesinde hayat nasıl? Savaştan kaçışın rotası: Lviv

A Haber
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Giriş: 20.03.2022 10:17
A Haber ekibinden Murat Sekban ve kameraman Taha Hazar günlerdir Lviv'de. Lviv'de neler konuşuluyor? Savaşın gölgesinde hayat nasıl devam ediyor? Detayları sıcak bölgeden aktardı.
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