Savaşın gölgesinde hayat nasıl? Savaştan kaçışın rotası: Lviv

A Haber ekibinden Murat Sekban ve kameraman Taha Hazar günlerdir Lviv'de. Lviv'de neler konuşuluyor? Savaşın gölgesinde hayat nasıl devam ediyor? Detayları sıcak bölgeden aktardı.

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