20 Mart 2022, Pazar
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Savaşın gölgesinde hayat nasıl? Savaştan kaçışın rotası: Lviv
A Haber ekibinden Murat Sekban ve kameraman Taha Hazar günlerdir Lviv'de. Lviv'de neler konuşuluyor? Savaşın gölgesinde hayat nasıl devam ediyor? Detayları sıcak bölgeden aktardı.