11 Nisan 2022, Pazartesi
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Savaşın başından beri bir ilk! Avusturya başbakanı nehammer Rusya'da Putin ile görüşecek
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek. Nehammer, savaşın başından bu yana Rusya lideriyle yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Moskova’dan Agşin Kişiyev aktardı.