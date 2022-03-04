04 Mart 2022, Cuma
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Savaşın ağır bedeli | Ukrayna: Harkov'da 34 Çernihiv'de 33 olmak üzere 67 sivil öldü
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Savaşın 9. gününde gece saatlerinde başkent Kiev'de büyük bir patlama sesleri duyuldu. Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangın söndürüldü. Gece saatlerinde çıkan çatışmaların ardından Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Rusya'nın kontrolüne geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin yaptırımlara ilişkin ülkelere çağrı yaparak "Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" dedi. Öte yandan Ukrayna kaynaklarına göre Harkov'da 34 Çernihiv'de 33 olmak üzere 67 sivil öldü.