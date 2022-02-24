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Savaş uçakları Kiev semalarında! A Haber canlı yayınında anlattı: Kiev'e giriş çıkışlar kapatıldı

A Haber
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Giriş: 24.02.2022 16:30
Son dakika haberi... Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya - Ukrayna krizi Putin'in Donbas'a askeri operasyon başlatmasıyla yeni boyuta taşındı. Savaşın tanıkları A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı. Türk iş insanı Sabri Okay, "Kiev’e giriş çıkışlar kapatıldı, savaş uçakları Kiev semalarında" ifadelerini kullandı.
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Savaş uçakları Kiev semalarında
Savaş uçakları Kiev semalarında
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