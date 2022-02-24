24 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Savaş uçakları Kiev semalarında! A Haber canlı yayınında anlattı: Kiev'e giriş çıkışlar kapatıldı
Son dakika haberi... Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya - Ukrayna krizi Putin'in Donbas'a askeri operasyon başlatmasıyla yeni boyuta taşındı. Savaşın tanıkları A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı. Türk iş insanı Sabri Okay, "Kiev’e giriş çıkışlar kapatıldı, savaş uçakları Kiev semalarında" ifadelerini kullandı.