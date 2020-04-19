Savaş uçağından yanlışlıkla ateşlenen roket 4 kişiyi öldürdü! İşte o anlar |Video

Son dakika haberi; Savaş uçağından yanlışlıkla ateşlenen roket 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. O anlar anbean kameralara yansıdı. Çad Hava Kuvvetlerine ait SU-52 savaş uçağından yanlışlıkla roket ateşlendi. Olayda 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Savaş uçağından yanlışlıkla ateşlenen roket 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. O anlar anbean kameralara yansıdı. Çad Hava Kuvvetlerine ait SU-52 savaş uçağından yanlışlıkla roket ateşlendi. Olayda 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI



Olay, başkent N'Djamena'da yer alan Aérienne Kossei Hava Üssü'nde meydana geldi. Hava üssündeki bir pistte park halindeki SU-52 savaş uçağından 'yanlışlıkla' bir roket ateşlendi. Üste bulunan Fransız C-130 nakliye uçağını ve boş bir tankeri teğet geçen roket, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Yardımcı Komutanı Mahamata Salaha Brahima'nın evinde patladı.

Patlamada ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.