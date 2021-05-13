13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2021 09:01
Güncelleme:13.05.2021 09:06
Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı. Genellikle savaş uçaklarında acil durumlarda tasarlanan bir sistem olan fırlatma koltuğu, pilotun oturduğu koltuk pilotla beraber patlayıcı veya roket motoru yardımıyla uçağın dışına fırlatılır. Uçaktan ayrılan koltuk bir paraşüt açarak pilotun güvenle yere inmesini sağlar.
Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi
Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi
İsrail'den kalleş saldırı!
İsrail'den kalleş saldırı!
Hindistan'da koronavirüs felaketi! Can kaybında rekor kırıldı
Hindistan'da koronavirüs felaketi! Can kaybında rekor kırıldı
Biden'e 'uyarı' mektubu
Biden'e 'uyarı' mektubu
İşte 26 numaralı iskeletin sırrı
İşte 26 numaralı iskeletin sırrı
ABD'den TCG Anadolu'ya büyük övgü
ABD'den TCG Anadolu'ya büyük övgü
ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!
ABD'nin katil İsrail'e desteği devam ediyor!
New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
Batı'nın iki yüzlü manşetleri
Batı'nın iki yüzlü manşetleri
Filistinli çocuğun babasına acı vedası
Filistinli çocuğun babasına acı vedası
ABD ile İran karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşma kamerada
ABD ile İran karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşma kamerada
El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'i vurdu
El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'i vurdu
Daha Fazla Video Göster