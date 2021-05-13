Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı. Genellikle savaş uçaklarında acil durumlarda tasarlanan bir sistem olan fırlatma koltuğu, pilotun oturduğu koltuk pilotla beraber patlayıcı veya roket motoru yardımıyla uçağın dışına fırlatılır. Uçaktan ayrılan koltuk bir paraşüt açarak pilotun güvenle yere inmesini sağlar.