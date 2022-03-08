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Savaş mağduru aile Türkiye’ye sığındı

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Giriş: 08.03.2022 13:42
Rusya - Ukrayna savaşının mağdurlarından Ukraynalı Natalia Mizoshnyk, kızı, oğlu, gelini ve torunu ile Türkiye'ye göç etti. Ancak Mizoshnyk, geride bıraktığı eşi ve büyük oğlu için endişeli. Çünkü Ukrayna ordusu onların sınırı geçmesine izin vermedi. Baba oğul şimdi silah altına girerek ülkelerini savunacak.
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