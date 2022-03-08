Savaş mağduru aile Türkiye’ye sığındı

Rusya - Ukrayna savaşının mağdurlarından Ukraynalı Natalia Mizoshnyk, kızı, oğlu, gelini ve torunu ile Türkiye'ye göç etti. Ancak Mizoshnyk, geride bıraktığı eşi ve büyük oğlu için endişeli. Çünkü Ukrayna ordusu onların sınırı geçmesine izin vermedi. Baba oğul şimdi silah altına girerek ülkelerini savunacak.

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