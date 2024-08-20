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Savaş gemileri böyle çarpıştı

Savaş gemileri böyle çarpıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 08:42
Güney Çin Denizi'nde, Çin ve Filipinler'e ait iki gemi çarpıştı. O anlarda kameralar da kayıttaydı.
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