08 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Savaş enerji fiyatlarını da vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı küresel ekonomiyi sarsamaya devam ediyor. Özellikle petrol piyasasında fiyatlar yükselmeye devam ederken dünyanın buğday deposu olan Rusya ile ilgili belirsizlikler soru işaretleri oluşturuyor. Küresel ekonomide yaşanan Rusya etkisini A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar anlattı.