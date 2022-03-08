Savaş enerji fiyatlarını da vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı küresel ekonomiyi sarsamaya devam ediyor. Özellikle petrol piyasasında fiyatlar yükselmeye devam ederken dünyanın buğday deposu olan Rusya ile ilgili belirsizlikler soru işaretleri oluşturuyor. Küresel ekonomide yaşanan Rusya etkisini A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN