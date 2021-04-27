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Savaş başladı! Askerler kaçtı silah sesleri köyleri inletti
Son dakika haberine göre; Darbecilerin yönetime el koyduğu Myanmar'da gençlere silahlı eğitim veren milis grubu sabaha karşı orduya ait kamplara saldırı düzenledi. Baskında çevre köyler patlama ve silah sesleriyle sarsıldı, ele geçirilip ateşe verilen orduya ait kampların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.