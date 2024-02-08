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Savaş baronları gözünü nereye dikti? Dünyada kim neden kaos istiyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 23:32
BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünyamız bir kaos çağına girmiştir.” Birçok noktadaki sıcak ve soğuk çatışmalar neden körüklendi? A Haber’de yayınlanan Arka plan programında Gazeteci Abdülkadir Selvi detayları anlattı.
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Savaş baronları gözünü nereye dikti?
Savaş baronları gözünü nereye dikti?
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