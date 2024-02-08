Savaş baronları gözünü nereye dikti? Dünyada kim neden kaos istiyor?

BM Genel Sekreteri Guterres: “Dünyamız bir kaos çağına girmiştir.” Birçok noktadaki sıcak ve soğuk çatışmalar neden körüklendi? A Haber’de yayınlanan Arka plan programında Gazeteci Abdülkadir Selvi detayları anlattı.

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