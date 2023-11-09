Sapkın Netanyahu katliamı tahrif edilmiş Tevrat’a dayandırıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliamlarını meşrulaştırmak için dini söylemleri sık sık kullanıyor. Konuşmalarını, tahrif edilmiş yani değiştirilmiş Tevrat'tan alıntılar yaparak hazırlayan Netanyahu, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarını meşrulaştırma çabasına giriyor. Oysa ki Tevrat'taki On Emir'den hiç bahsetmiyor. Tevrat'ın On Emri’nden biri "öldürmeyeceksin" diyor.

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