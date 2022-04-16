16 Nisan 2022, Cumartesi
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Şangay'da Kovid çatışması! İnanılmaz görüntüler: Evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atıyolar
Mart ayının sonundan beri evlerinde kapalı tutulan Şangay sakinleri karantina merkezlerine gitmemek için polisle çatıştı. Güvenlik güçlerinin insanları kollarından sürükleyerek karantina merkezine götürdüğü görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.