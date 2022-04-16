16 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Şangay'da Kovid çatışması! İnanılmaz görüntüler: Evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atıyolar

Şangay'da Kovid çatışması! İnanılmaz görüntüler: Evlerinin balkonlarına çıkıp çığlık atıyolar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2022 17:23
Mart ayının sonundan beri evlerinde kapalı tutulan Şangay sakinleri karantina merkezlerine gitmemek için polisle çatıştı. Güvenlik güçlerinin insanları kollarından sürükleyerek karantina merkezine götürdüğü görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.
Şangay’da Kovid çatışması!
Şangay'da Kovid çatışması!
Kuzey Kore’de ’sıra dışı’ kutlama
Kuzey Kore'de 'sıra dışı' kutlama
Balkanlar’da tehlikeli gerginlik!
Balkanlar'da tehlikeli gerginlik!
Kiev’de askeri tesis vuruldu
Kiev'de askeri tesis vuruldu
Rusya’dan yeni saldırı açıklaması
Rusya'dan "yeni saldırı" açıklaması
Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı
Fransa’da ayçiçek yağı alarmı! Raflar boş kaldı
Rus kanalında 3. Dünya Savaşı sözleri!
Rus kanalında 3. Dünya Savaşı sözleri!
Mariupol’deki yıkım görüntüledi!
Mariupol’deki yıkım görüntüledi!
Sırbistan’dan Kosova polisine 4. saldırı!
Sırbistan'dan Kosova polisine 4. saldırı!
Kiev ve Lviv’de şiddetli patlamalar!
Kiev ve Lviv'de şiddetli patlamalar!
Fransa’yı ayağa kaldıran görüntüler
Fransa’yı ayağa kaldıran görüntüler
339 PKK’lı öldürüldü
339 PKK'lı öldürüldü
Daha Fazla Video Göster